研揚競拍均價106.85元 9日起88元公開申購中央社 (2017-08-07 14:42)
（中央社記者田裕斌台北2017年8月7日電）華碩(2357)轉投資研揚科技(6579)今天完成競拍，每股加權平均價106.85元，預計自9日至11日進行公開申購，申購價88元，研揚今天在興櫃成交均價約121元。
研揚表示，初次上市股票(IPO)承銷採80%競價拍賣及20%公開申購，這次辦理競價拍賣的股數為7344張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，參與投標的合格標單共1258筆，得標筆數523筆，最低得標價100.00元，最高得標價132.25元，計算得標加權平均價為106.85元。
研揚指出，依規定，研揚競拍底價74.58元，若依得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.18倍為上限，本次辦理公開申購價格訂為88元，參與辦理公開申購股數計1836張，將於8月9日至11日進入為期3天的申購日，8月15日將公開抽籤。
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