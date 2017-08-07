（中央社記者韓婷婷台北2017年8月7日電）群光電子（2385）第2季受惠產品組合優化，毛利率創8年同期新高，來到17.2%，單季EPS為1.3元，季增4.44%，上半年EPS 2.2元，年增近1成。下半年獲利將明顯優於上半年。



展望下半年，由於群光的高附加價值產品多為親近一般消費者的新興科技產品，相關產品可望在開學季與年底購物季強勁買氣的拉抬下，再為群光傳統高峰期注入一針強心劑，帶動下半年營收獲利可望大幅優於上半年。



法人預估群光消費性產品上下半年營收比重約3:7，整體營收占比約45比55。在規模經濟拉高後，包括智慧家庭、電競、背光相關鍵盤等獲利相對較佳，獲利會優於營收成長力道，全年EPS估近6元。



群光今天董事會通過上半年財報，其中第2季營業毛利創下同期歷史新高，為新台幣32.04億元，季增1成以上，年增也近1成。毛利率創近8年同期新高，達17.2%，季增0.3個百分點，比去年同期彈升1.2個百分點。



第2季營業利益同樣改寫同期歷史新猷，達10.47億元，季增25%，年增7%。營益率也創下近5年同期新高，為5.6%，比前1季增加0.7個百分點，也比去年同期提升0.2個百分點。



群光第2季營收186.69億元，季增1成以上。稅後淨利達8.83億元，季增近5成。每股稅後純益達1.3元，季增44.4%。



群光今年上半年每股賺2.2元，較去年同期成長近1成。營業毛利達60.7億元，年成長12%。營業利益為18.86億元，年增17%。毛利率與營益率為17%及5.3%，分別較去年同期提升1.5、0.7個百分點。上半年營收為356.11億元，年增2.1%。



群光7月自結合併營收為61.6億元。累計1~7月自結合併營收達417.7億元，年增2%。