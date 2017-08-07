新北市啟動高溫警戒 強化重點市區防熱措施中央社 (2017-08-07 13:48)
新北市啟動高溫警戒 強化重點市區防熱措施
(中央社訊息服務20170807 13:47:19)時值盛夏季節高溫炎熱，昨（6）日新北市受到西南風及強盛太平洋高壓下沈增溫空氣影響，部分地區氣溫達攝氏37∼38度，依據新北市政府氣象團隊（天氣風險公司）分析中央氣象局觀測資訊，今(7)日大臺北地區實際高溫已達攝氏38度。 新北市朱立倫市長關心市民健康安全，特別提醒市民朋友於戶外高溫期間，及家中長者請特別注意環境散熱措施，室內應維持良好通風，避免過於悶熱。若發現身體有不適情形，請立即撥打119電話求助。
朱市長強調，因應中央氣象局所發布的高溫訊息，災害應變中心立即依市府高溫警戒SOP啟動相關應變措施，執行重點防範措施：(一)環保局啟動市區街道灑水機制，運用回收處理水進行市區路面灑水作業以降低市區道路環境溫度（經由道路灑水約可降低10℃），尤其針對路樹遮蔽較少的路段。
(二)勞工局應加強宣導資方提供足夠飲用水予勞工飲用，並減少在高溫環境下工作，並請相關工會宣導預防中暑注意事項。
(三)社會局加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。
(四)衛生局宣導轄內醫院加強熱傷害患者加強照護，以及長期照顧管理中心個案訪視，加強室內溫度調節及熱傷害衛教宣導。
(五)警察局透過勤區查察勤務，訪查獨居長者。
(六)農業局實施農、漁、牧業之防熱措施宣導，並針對公立動物收容場所加強動物保護相關防熱工作。 朱立倫指出，市民朋友戶外高溫炎熱期間，儘量避免持續暴露在高溫環境，民眾可就近至派出所、消防隊、區公所、圖書館等政府公共場所避暑，酷熱期間應多注意防曬並補充水份及電解質，以防止中暑情形發生。若因炎熱有暈眩、頭痛、胸痛、噁心、嘔吐、全身衰弱及昏迷等身體不適情況發生，應立即停止活動，請求他人協助移動至陰涼處，必要時撥打119電話請求協助。
訊息來源：新北市政府消防局
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