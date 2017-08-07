魚菜共生加入藻 廖健森解出平衡方程式



(中央社訊息服務20170807 13:45:53)近期很夯的「魚菜共生」系統，在網路、生活百貨就能輕鬆購入，但要種什麼菜、養什麼魚，怎麼維持系統的平衡，其中有很多「眉角」並不是太容易找到解答；義守大學「土木與生態工程學系」副教授廖健森，帶著生態工程實驗室的學生研究數年，逐一解出養魚種菜撇步。



為一探奧妙，上周高雄市議會「氣候變遷小組」的議員率隊參訪義大；廖健森指出，「魚菜共生」即是魚幫菜、菜幫魚，魚的排泄物供給菜養分，菜則吸收水中過多的硝酸鹽類，淨化後的水則流回魚池；該系統能因應極端氣候的變化，同時也符合農業循環經濟，各縣市政府目前開始應用於建置綠屋頂，不僅能對抗熱島效應，種養出的菜及魚也能提供有需要者，一舉數得，而他所建立的三相共生體系，則將常見的「魚菜共生」再加上「藻」元素，讓系統循環更形自主完整。



盤點過去所學，涵蓋微生物、農業、藻類生質能源等領域，廖健森進而投身研究「魚菜藻共生」，然而一開始團隊不太會養魚，因此經常讓魚生病，或者光源強度不夠，使得蔬菜生長受阻，但他們並不氣餒，目前已建構一組相當穩定的「魚菜藻共生」系統。



市面上的魚飼料多從系統外加入，「何不試試讓系統自產魚飼料呢？」廖健森說，他嘗試把「小球藻」加入系統，養菜同時也養藻，再取出藻類製成飼料，完整自主循環就此完成；不過，他笑言，一開始丟藻飼料時，池中的魚完全不捧場，深入研究後才恍然大悟，原來所飼的加州鱸魚為肉食性，不愛吃「素」，後在飼料中加入些許魚粉，魚才「給面子」吃進肚。



「魚菜藻共生」看似容易，其實不然，每環節都藏著學問，同一套系統在氣候不同的地區，都需依照所處環境，進行各種參數的調整，讓所養的菜不會產生硝酸鹽過量的問題；廖健森目前已經推導出一個動力方程式，能計算出多大的空間能養多少魚、每日投入飼料量、後端能養殖多少量蔬菜。他把這樣的概念，稱為「質能轉換的藝術」，指出「魚菜藻共生」並不能完全取代傳統的土耕，但能提供在不適合土耕區，另一種農耕的新選擇。



訊息來源：義守大學



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