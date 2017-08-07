崑大商管學院三系通過教育部學術倫理計畫 全國商管排名第一



(中央社訊息服務20170807 13:39:26)教育部為鼓勵各大學校院發展學術倫理教育課程，增進高等教育師生理解學術研究倫理的重要性與意涵，並精進學術研究品質，特擬定校園學術倫理教育與機制發展計畫並開放徵件，崑山科大商管學院企管系、國貿系及會資系皆通過教育部學術倫理計畫案，通過數量在全國商管相關學院排名第一！



企管系楊泰和老師說明，他將計畫具體地運用了翻轉式學習(Flipped Learning)的概念來設計課程，規劃的18週的課程包括數位影音內容(光碟、影帶)的情境劇影片教學、專家學者協同教學座談、學術倫理個案分析及學術倫理專題辯論比賽等，藉由多元的學習活動歷程，將使課堂更有生產力、啟動學生更多有關學術倫理議題的深層思考與學習成效。



國貿系林淑梅主任表示，計畫申請的亮點內容包含以學生為主體，要求學生研讀教材，引導學生自主思考；強調學生之間的表達與溝通，在課堂中說出自己的想法和同儕交流；從學生的學習成果開發相關的教學案例，發展未來開課的課程教材。另外，也分析學生的學習成果了解教學成效之外，並發展成學術倫理相關的研究。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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