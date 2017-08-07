2017永續水產研討會今在海大舉行



(中央社訊息服務20170807 13:38:20)國立臺灣海洋大學今天在行政大樓二樓第二演講廳舉辦「2017永續水產研討會」，邀請產、官、學、研專家學者與會，共同關心永續漁業發展，探討水產品標章等議題。 研討會由海洋大學海洋事務與資源管理研究所黃向文教授介紹本次會議主題「永續漁業趨勢-水產品生態標章」，同時邀請日本東京大學八木信行教授簡介「日本的水產品標章」、豐群水產公司李峰專案經理談「鮪魚產業的永續承諾」、對外漁業合作協會章正昇執行長講「漁業改進計劃」、海洋大學邵廣昭講座教授介紹「臺灣的海鮮選擇-臺灣的海鮮指南-回顧及展望」、湧升水產公司徐承堉創辦人分享「地產銷型海洋環保標章之臺灣經驗」，最後由海洋大學海洋事務與資源管理研究所碩士生許寧君報告「水產品生態標章在臺灣發展前景-消費者對生態標章的意識、臺灣實施策略」。 東京大學八木信行教授表示，生態標章認證計畫是促進永續漁業發展的一種工具，提供一個機制讓生產者傳達有關永續發展做法的信息，但由於不同國家漁業與生產的魚類及經營目的不盡相同，了解當地的情況及差異，將有助於探討生態標籤方案的可行性。 對外漁業合作協會章正昇執行長說，隨著大眾對漁業資源永續利用的重視，消費者開始關心他們要購買的產品是否來自永續漁業，不會對漁業資源和環境造成不可逆轉的影響。為了減輕對海洋生物資源和生態環境的影響，國際社會努力尋求各種工具或解決方案。其中，生態標章被認為是近年來解決海洋生物資源永續利用問題最有效的手段之一。 海洋大學邵廣昭講座教授強調，全球漁業資源和海洋生物多樣性急劇下降，如果再不積極保護海洋，30-40年後，可能就沒有野生魚類被捕獲。他建議應該積極劃設海洋保護區，保護海洋資源，同時透過教育的方式，教導民眾如何透過消費選擇減少對生態的衝擊，讓消費者根據「海鮮指南」的建議「買正確的魚，吃正確的魚」。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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