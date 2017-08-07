Classting於新店舉辦「互動CLASS智慧學習講座」中央社 (2017-08-07 13:34)
Classting於新店舉辦「互動CLASS智慧學習講座」
(中央社訊息服務20170807 13:33:54)Classting為協助數位教學，輔助學校、補習班與家長間良好溝通，陸續於新北市各區推動「互動CLASS智慧學習講座」，帶您一起關注孩子學習一點一滴，建立師生數位溝通天地。歡迎教師、家長、補習班、學校行政人員等參加，一同認識如何透過數位促進親師溝通。工作再忙碌也要關心子女成長、了解其學習狀況，來認識數位如何協助教學，如何促進親師溝通，讓就算忙於事業的您也還能緊繫陪伴孩子。
活動將於2017年8月11日週五下午2:00於新北市新店區吉祥里市民活動中心(新北市新店區玫瑰路51巷2號)舉辦，歡迎踴躍蒞臨！
訊息來源：Classting, Inc.
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218319.aspx
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