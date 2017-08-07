5加2創新產業：智慧機械常見財會問題全都錄



(中央社訊息服務20170807 13:32:13)智慧機械產業為5加2創新產業政策之一，主要目的是將機械產業從精密機械升級為智慧機械，但在升級成智慧機械業過程中，中小企業會面臨哪些財務挑戰?又該注意哪些財會、稅務問題呢? 經濟部中小企業處委由青創總會執行「106年度提升中小企業財務自主能力計畫」，將於8/16(三)假台中世界貿易中心201會議室針對智慧機械產業辦理「產業集體輔導─智慧機械常見財會問題全都錄!」 。 會中將由機械及財會專家帶您探討中小型機械業常見財會問題、及申請研發補助，投資抵減/租稅優惠應注意之事項，會後還可在粉絲專頁上與專家們互動討論，找到最適合的解決方法!!身為機械業企業主及財會人員千萬不要錯過囉!!



報名網址：http://www.careernet.org.tw/n/Class-10530.html



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訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會



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