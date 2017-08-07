演繹人與科技的依存關係 藝術銀行「擬/物/體」新媒體裝置藝術展



(中央社訊息服務20170807 13:31:11)「人與物之間存在著何種相互依存的關係？ 」文化部藝術銀行【擬/物/體】新媒體裝置藝術展將於8月11日展開，透過盂施甫、洪韵婷、張徐展、陳韻如、傅雅雯、黃盟欽、賴珮瑜等7位青年藝術家的察覺意識，試圖由「擬」這類手法（包含擬真、模仿及模擬等），連結「物」（涵蓋物體、產物、景物等）與「體」（指人、覺知、感受等多層面意涵）來探討當代生活中人與物的依存關係。開幕活動(8/11)將特別邀請到2016數位藝術節表演獎首獎《火炬下的囚犯》計畫發起人，現為數位藝術表演團隊「OOK」的陳依純、鄧雯馨、羅禾淋等藝術家，結合無人機、視覺影像、聲音藝術的表演，呼應展覽主題，演繹科技如何改變及影響人的感知。



隨著產業及技術的拓展演進，人類社會邁入了迅捷流動的資訊科技時代，科技產品與資訊成為我們的生活必需品，不僅作為我們吸收資訊和建構知識的載體，更間接透過影像與文字構築我們現今所認知的世界和宇宙觀，影響我們的邏輯思維。機械與有機體的結合不再是科幻小說或電影中對於未來的想像，物體擬仿人類的感官、思考等特性而製造，甚至在部分領域中取代了人類。現今，擬仿這個手法已普遍的被運用在科技生產、媒體傳播、生活及藝術創作上。藝術家盂施甫以機械裝置，描寫抽象的人格特質，透過節奏的掌握及光影變化，將生硬冰冷的機械語言，轉變成具生命力的有機個體。洪韵婷運用微型物件，表現當代社會中文明化、工業化的產物，影射機械化的現代生活及普遍均值化的現象。張徐展影像作品中的虛擬海島，象徵著失去遵循方向的虛無文化，以及人類找不到靠岸之港的窘境。陳韻如以聲音裝置模擬自然界的小生物，探討人對於環境空間，所造成的改變及影響。傅雅雯嘗試在作品中構建一個將身體延伸到空間裡的裝置，探討純粹的身體狀態與空間的互動關係。黃盟欽則探討科技媒介在紀錄時間與影像的歷時性下，影像、時間、聲音韻律所形構出的置身處境，觸及潛在影像與身體移動的觀念意象。賴珮瑜結合數位技術轉化台北城市的夜晚光芒，呈現數位文明建構的外在景觀，以及身體隨著觀看影像中的速度與時間，所產生的感知變化。本展藉由藝術家運用不同方式的創作，重現或再造獨特的作品與觀者、物與身體、社會與個人、物質與精神等狀態，以找尋精神及感知上的突破。



科技將想像化為真實（或說擬真），實現過往的不可能，為我們帶來了美好的物質生活，卻也不可避免的將產物趨近均質化; 而藝術卻在趨於均質化的社會裡尋找與人產生連結的精神，人們獨立的精神思考及身體感受成了覺知個體存在的要素。加拿大知名哲學家麥克魯漢（Marshall McLuhan）說「所謂的藝術家，是指任何行業中、或科學或人文，那些能夠掌握領悟自己行動之意義，以及自身所處時代新知意義的人，他是具有整體察覺意識的人。」【擬/物/體】展覽邀請觀眾與作品的互動，跟藝術家一起探索藝術與科技的交會，重新覺察自身與外在事物的連結。



【擬/物/體】 展覽時間：106/8/11(五)-10/20(五)開幕活動：106/8/11(五) 14:00展覽地點：藝術銀行營運總部（403臺中市西區自由路一段150號）



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218316.aspx