▲阿沁老婆花花昨日生下第二個女兒朵朵。（圖／夢幻仙境工作室提供 , 2017.08.07）

歌手阿沁和老婆花花有一個2歲的寶貝女兒「花苞」，昨（7）日又喜獲千金迎接二女兒「朵朵」。他透露和老婆看好時間，昨日一大早就到醫院準備，早上11點剖腹，阿沁表示因為太太是半身麻醉，「她很緊張，我全程握著她的手陪在她身邊」，對太太滿滿的愛溢於言表。

如今有了兩個可愛女兒，會不會想讓她們跟左左右右一樣當童星？阿沁笑說：「讓她們隨興發展，喜歡唱歌就唱歌、喜歡跳舞就跳舞，開心做什麼就做什麼！」而太太為他辛苦懷胎、生了寶貝女兒，他也溫暖為老婆寫歌「你在我身邊」，表達對老婆的感恩與愛意。

▲阿沁開心抱著愛女朵朵。（圖／夢幻仙境工作室提供 , 2017.08.07）