（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓歌手黃致列的首張迷你專輯「Be ordinary」主打歌「每天聽的歌」，囊括7月Melon、Mnet等南韓主要音源網站抒情歌榜首。



南韓「亞洲經濟」報導，「每天聽的歌」還進入多個音源網站綜合排行前10名。



「每天聽的歌」在KTV也得到不錯的成績，名列今年第29、30週KTV點唱排行榜首位。



據報導，黃致列將於10至11日在加拿大多倫多舉行個人演唱會。1060807