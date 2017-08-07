反恐維穩不力 新疆和田前書記被雙開中央社 (2017-08-07 12:49)
（中央社台北7日電）中共第9屆新疆自治區黨委委員、和田地委前書記張金標日前因為「履行反恐維穩政治責任不力，造成嚴重後果」等罪名，已經被開除黨籍和公職。
中共中央紀律檢查委員會官方網站5日公告，張金標嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行反恐維穩政治責任不力，造成嚴重後果；違反廉潔紀律和中央八項規定精神，收受禮品、禮金；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；嚴重違反國家法律法規，利用職務上的便利為他人在企業經營方面謀取利益並索取、收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。
公告指出，張金標身為和田地委書記，作為該地區反恐維穩工作第一責任人，宗旨意識和責任意識淡薄，在當地反恐維穩形勢十分嚴峻複雜情況下，未按照黨中央要求切實履行反恐維穩政治責任，對自治區黨委相關工作部署消極應對，督促檢查不力，工作嚴重失職失責，對和田地區多次發生暴恐案件，負有重要領導責任。
張金標今年1月5日因為涉嫌嚴重違紀和失職失察正接受調查而下台，當時和田地區因多處發生暴力事件宣布戒嚴。就在張金標下台前幾天，有4人駕車衝入中共墨玉縣縣委大院，引爆自製炸彈，造成多人傷亡。
張金標，漢族，河北獻縣人，1963年11月出生，1990年11月加入中國共產黨。自1980年迄今年初，都在新疆維吾爾自治區歷練黨政職務。1060807
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