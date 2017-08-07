（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國廣播公司（ABC）今天表示，砍掉喜劇明星提姆艾倫（Tim Allen）高人氣情境喜劇「硬漢老爸」（Last Man Standing），與他保守政治立場無關。



迪士尼旗下的美國廣播公司今年5月宣布收掉「硬漢老爸」。由於這齣影集收視率穩定，是該台數一數二的高人氣劇本類節目，這項決定引發大批粉絲與提姆艾倫本人的不滿。



提姆艾倫在這齣影集中的角色，是個直言不諱的保守派，完全呼應他本人的政治立場，64歲的他是共和黨員，還出席過美國總統川普的就職典禮。



法新社與「每日電訊報」（Telegraph）網站報導，當時停掉節目的消息引發社群媒體上的強烈砲火批評，提姆艾倫也推文形容自己「冷不防挨了一記悶棍」。



同時，陳情網站Change.org上也有人發動請願，宣稱該劇之所以喊卡，是因為這是唯一沒有不斷「強逼觀眾吞下自由派理念」的娛樂節目，吸引超過30萬人連署。



不過，美國廣播公司娛樂事業總裁鄧基（ChanningDungey）說：「政治絕對跟這件是一點關係都沒有。」



「我們節目有很多演員、有各式各樣的政治觀點，提姆艾倫一直是迪士尼這個大家庭的珍貴資產。」



她形容「硬漢老爸」是「優質節目」，但也說該台找不到合適檔期給「硬漢老爸」第7季。（譯者：中央社許湘欣）1060807