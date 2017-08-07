（中央社記者邱國強北京7日電）中印邊界對峙持續之際，有印度媒體解讀中國大陸熱映中的民族主義大片「戰狼2」指出，此片推出了一個「中國版藍波」的角色，講述的是「中國剛萌生的領導世界的衝動」。



據製片方說法，「戰」片票房已在6日下午5時突破人民幣30億元（新台幣近135億元），距上映僅11天。陸媒普遍預期，「戰」片可望打破「美人魚」創下的33億票房，躍居中國大陸影史之冠。



在中印針對邊界對峙大打輿論戰及「戰」片熱映下，印度經濟時報5日以「中國藍波來了：觀看這部電影，了解中國能做什麼」為題解讀說，「戰」片講述的是「中國剛萌生的領導世界的衝動」，而美國總統川普治下的美國則有「交出這一角色的跡象」。



根據環球網引述，這篇文章指出，「戰」片模仿了「第一滴血」的幾個主題，像是主角因在家鄉與壞人衝突而入獄，被中共特種部隊開除，出獄後避居非洲。但卻在當地戰亂中救出平民，其中有許多中國大陸工人。



文章認為，中國大陸正在非洲大規模投資並倡議「一帶一路」，除鐵公路和港口建設，更在吉布地建立第一個海外軍事基地，「戰」片的故事因此更有現實意義。而片中的「中國藍波」救出了在非洲的自家工人，表達的是「中國的全球實力是經濟和軍事的集合體」。



文章直指，與「戰狼1」主角只是在中國大陸國內與美國人打鬥的劇情相較，「戰狼2」將場景延伸到非洲，象徵中國大陸「開始承擔世界警察的責任，而不再是美國的挑戰者」。



在民族主義氛圍，以及中印邊界對峙、朱日和閱兵等事件推波助瀾下，「戰狼2」的劇情與中國大陸觀眾的口味一拍即合。除劇中「犯我中華者，雖遠必誅」的台詞不斷被哄傳，年輕網民這幾天更不斷關注「戰」片節上升的票房數字，不時爆出歡呼。1060807