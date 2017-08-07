男團EXO現身機場 赴港參加SMTOWN演唱會Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:41)
bnt新聞訊 4日晚，韓國男團EXO經由仁川國際機場出發，前往香港參加“SMTOWN SPECIAL STAGE in HONG KONG”演唱會。王容/文 曺熙善/圖
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