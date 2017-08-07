BTOB&TeenTop現身機場 飛馬來西亞參加公演Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:45)
bnt新聞訊 4日下午，韓國男團BTOB、TeenTop經由仁川國際機場出發，前往馬來西亞參加參加“K-Wave Music Festival in Malaysia”演唱會。王容/文 曺熙善/圖
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