NU'ESTW將舉行FM 回報粉絲厚愛Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:47)
bnt新聞訊 韓國男團NU'EST W將於8月26~27日舉行Fanmeeting，回報廣大粉絲的關心和厚愛。
NU'EST W將於8月26~27日晚在首爾高麗大學化汀體育館舉行2017 NU’EST W FANMEETING "L.O.Λ.E & DREAM”。Pledis娛樂方面於4日公開了Fanmeeting海報，並介紹道：“此次Fanmeeting是為了在前路迷茫時如同支柱般的指路羅盤，陪伴NU’EST一路走來，今後也將作為堅實同伴者繼續同行的L.O.Λ.E們準備的特別禮物。”，引發廣大粉絲的關註和期待。
另外，NU'EST W於7月25日發行的特別單曲「IF YOU」在各大音源榜排名均進入上位圈，備受關註。王容/文 Pledis娛樂/圖
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