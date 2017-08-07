



bnt新聞訊 韓國歌手宣美確定將於22日發表solo新專輯，正式回歸樂壇。





宣美所屬經紀公司方面7日表示，宣美將於22日時隔三年再次發表solo專輯。宣美此次回歸將一改此前的舞曲風格，展現作為Artist的鮮明音樂色彩，引發粉絲的關註和期待。經紀公司方面表示：“宣美一直在專心制作自己最擅長的音樂。時隔三年solo回歸的宣美為新專輯做了很多的準備，回歸後將展開活躍活動。”





另外，宣美的全新solo專輯將於22日正式發行。王容/文 MAKEUS ENT/圖









本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』