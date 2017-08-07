JTBC新劇「The Package」確定10月播出Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:50)
bnt新聞訊 韓國JTBC電視臺新劇「The Package」確定將於10月與觀眾見面。
JTBC電視臺方面7日表示，「The Package」確定接檔即將播出的「青春時代」，在10月首播。「The Package」講述了因不同原因選擇團隊旅行的人們之間發生的浪漫溫暖故事，李沇熹飾演法國“留學派”導遊尹素素（音譯），鄭容和飾演獨自一人來旅行的單馬陸（音譯），崔宇植、尹博等也共同出演了該劇。
另外，「The Package」是千成日編劇和金鎮元導演合作的新作，將於10月播出。王容/文 JTBC/圖
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