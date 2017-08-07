「青年警察」朴敘俊姜河那劇照公開 盡顯強悍男人魅力Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:52)
bnt新聞訊 韓國電影「青年警察」方面7日公開了朴敘俊、姜河那最新劇照，強悍男人魅力令人視線集中。
與朴敘俊和姜河那在「青年警察」前半部分的鬼馬搞笑模樣不同，全新公開的劇照呈現了兩人正式展開魔鬼訓練的場景。赤裸上身大汗淋漓的二人既展現了熱血青年咬緊牙關、堅持不懈的毅力，也展現出他們堅決投身警察事業的決心，展現了180度的搶眼反轉魅力。
另外，電影「青年警察」將於8月9日上映。王容/文 Lotte ent/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Longchamp 豔彩繽紛大型旅用水餃包-玫瑰色
- MiGO-Pretty 手環(玫瑰)
- 【微星平台】I5-6400四核{黎明洶湧} GT610獨顯燒錄電腦
- RED STONE for EPSON ERC09色帶組(1組50入)黑色
- 【JESSICA】圖騰造型透膚短袖上衣(米色)
- 日本直人木業-ANDER柚木一個三抽/一個一抽140CM 書櫃
- 【CITIZEN星辰】光動能簡潔金色時光時尚腕錶(FE6014-59A)
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 獨領風騷 情侶項鍊
- Wacom Intuos Pro Medium 雙功能創意觸控繪圖板 (PTH-660/K
- 【德國WMF】Function 4系列20cm低身湯鍋(2.5L)
九把刀霸氣護愛周亭羽 「其實媽媽並沒有不喜歡她」【NOWnews今日新聞】
不甩網友酸生「美國寶寶」 張宇喜曝「親餵初體驗」【NOWnews今日新聞】
酒空版雅婷？ 比基尼豪爽曬F罩杯渾圓巨乳【NOWnews今日新聞】
Makiyo賣房求生 自認「過去的我已死」【NOWnews今日新聞】
蔡瑞雪淘汰轉進「普通班」 仍有望在韓國出道【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》