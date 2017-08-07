



bnt新聞訊 韓國電影「青年警察」方面7日公開了朴敘俊、姜河那最新劇照，強悍男人魅力令人視線集中。





與朴敘俊和姜河那在「青年警察」前半部分的鬼馬搞笑模樣不同，全新公開的劇照呈現了兩人正式展開魔鬼訓練的場景。赤裸上身大汗淋漓的二人既展現了熱血青年咬緊牙關、堅持不懈的毅力，也展現出他們堅決投身警察事業的決心，展現了180度的搶眼反轉魅力。





另外，電影「青年警察」將於8月9日上映。王容/文 Lotte ent/圖









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