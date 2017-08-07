







bnt新聞訊 韓國演員金荷娜為某時尚雜誌拍攝的最新畫報於7日公開，展現了優雅迷人，嫵媚柔情的女人魅力。在拍攝後的采訪中，金荷娜談到了婚後生活和對自己的新發現：“結婚之前我不知道原來我的話這麽多。和老公在一起的時候想說的話就更多，說到嗓子都疼了，但即使疼也還會繼續說下去。”話語和笑容中盡顯幸福之情。王容/文 HIGH CUT/圖









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