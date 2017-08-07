演員成勛拍bnt寫真 完美演繹熟男魅力Wow!NEWS新聞網 (2017-08-07 11:55)
bnt新聞訊 近日，韓國演員成勛攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真。成勛置身叢林與溪水之間演繹隨性愜意；白色休閑裝和牛仔風造型瀟灑帥氣；在泳池中的他更是展現了曾為遊泳運動員的獨特風采，迷人魅力直擊女心。王容/文 CHA KAY/圖 LIUNICK，untage/服裝
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