







bnt新聞訊 近日，韓國演員成勛攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真。成勛置身叢林與溪水之間演繹隨性愜意；白色休閑裝和牛仔風造型瀟灑帥氣；在泳池中的他更是展現了曾為遊泳運動員的獨特風采，迷人魅力直擊女心。王容/文 CHA KAY/圖 LIUNICK，untage/服裝





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