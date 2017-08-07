姚瑪莉，靠英文給力，志氣、夢想一起變大吳欣蓓，苦練語文力，跨國採購當藝術總監



(中央社訊息服務20170807 11:14:06)英文多益考試將於明年三月改版，除了增加考試認證的嚴謹度，在題型上也會更加強測試語文應用能力。強調語言應用才能落實真正的外語力，而不使外語學習淪為考試背誦，提升外語實力，增加職場競爭力與國際交流能力。文大進修學士班的外語課程已和美國紐約州立大學水牛城分校合作15個年頭，持續落實培養學生可應用的外語力、職場力。



文大進修學士班的外語課程是必修課，學生必須在英、日語中二選一，上足八級課程、共20個學分。入學時先依分級考試進行能力分班， 之後逐級修讀，並採取25人以內的全外語小班教學，由50多位專兼任語文老師全方位訓練聽說讀寫。其中，英語課程與美國紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)合作已達15個年頭，採用其教學系統，運作成熟，並有該校學術研究員駐點，定期接受監督檢核，英文師資也都外派至該校受訓。學校並提供學生獎學金，可於暑假至紐約州立大學水牛城分校參加六周語文進修課程，或是在學期間交換學生一學期。



「只要學生善用學校英語資源，扎實認真修完八級英語課，便打下良好的外語基礎，職場外語力絕對沒問題。」文大推廣部語文中心主任范淑玫指出，根據105學年度2月統計，本校推廣部英語專修班同學的多益成績平均達630分以上，顯見只要有心利用學校資源、按部就班學習，絕對有可以擁有良好外語溝通能力，為自己的職場競爭力、國際化能力加分。



姚瑪莉，獲獎學金出國短期進修，提升視野，未來大不同姚婷方，英文名Mary，她常自稱「姚瑪莉」，唸著唸著很像「路遙知馬力」，這的確也像她人生，一匹跑不停的勞碌馬。高職一年級就出來半工半讀，在夜市擺過攤，在咖啡店、唱片行當店員，後來到台北當百貨公司精品專櫃的銷售員，練就一身銷售經驗。之後轉做餐飲業集團老闆的助理，需要接待外國客人，她去大學的語言中心學日文、學英文，客人提醒她，「與其整天上外語課，為什麼不把大學學位補起來，除了唸英文，還可以學習專業。」



姚瑪莉說，「以前很臭屁，覺得老早就在江湖走跳，見多識廣，」還好客人勸她讀大學這句話聽進去了，「以前客人講RMB、Yen，我不知道是人民幣、日幣。」三年前，她從文大進學學分班開始唸，第二年正式入學唸國貿系，英文有八級，她從第二級開始修，唸完跳第四級，就幸運獲得學校提供獎學金。學校的線上系統「虛擬校園」很方便，像她這樣邊上班邊唸書的人，校園資訊不漏接。當她看到學校提供美國紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)短期進修的好康，只需要負擔生活費和住宿費，可以在紐約州立大學水牛城分校的語言中心參加六周英文課。連續工作五年都沒有休假，她提出申請，也幸運獲得這個機會。



水牛城位於美國紐約州西邊，五大湖的伊利湖區畔，去紐約州立大學水牛城分校短期進修，讓姚瑪莉打開一扇探索世界的窗。原本擔心自己跟不上，在老師開放友善的引導下，她放下擔心害怕，和不同國家的同學同班，透過討論、交流，了解每個文化的差異，增進語言應用能力，也打開視野。有一次班上同學的信用卡被盜刷，老師當成機會教育帶全班同學去銀行接洽掛失、重發。在水牛城分校時，剛好是她的生日，貼心拿到學校給外國學生的小禮物。所有接待外國學生的教職員體貼注意他們的英文理解程度，讓她學習到同理和體貼。對於家境優越的人，出國唸語文學校並非難事，然而，姚瑪莉的人生勞碌，獲得學校獎學金，出國唸六周語文學校，是個喘息機會，也是靠自己掙來的榮耀。



語文為姚瑪莉打開面向世界的一扇窗，六周的全英語環境體驗讓她視野大開，發現世界很多元，益發自己懂得很少，「從台中老家到台北，從職場進入文大進學，後來去水牛城分校進修，每次的環境都提醒我，世界很大，不要當自我感覺良好的井底之蛙。」見識愈多，那份想要更突破、更提升的心變得更強烈。



姚瑪莉的朋友對她說，「你都要四十歲了，別念書。」「念書能幹嘛！」同時對她堅持下去感到不可思議。瑪莉很開心自己選擇回到大學念書，她現在想要展翅飛向更寬廣的世界，想要創業或爭取外派機會，「以前，世界很小，我以為自己很厲害。現在，世界很大，我想要不斷學習，給自己更多的機會。」



吳欣蓓，高職女生有企圖，外語提升，採購晉升藝術總監



三十歲的吳欣蓓是另一個例子。她是文大大學進修學士班時尚學程第二屆的畢業生，在校期間就進入「Le charm」（進口歐洲裝飾藝術品的品牌）擔任採購，在短短幾年內，晉升為藝術總監，負責代理進口歐洲藝術裝飾品銷售到台灣的通路，對外經常往來歐洲、南韓、中國、泰國等地採購、談判與商品開發，對內則負責產品的銷售、行銷、客服。回首十年前高職剛畢業，英文說不出口，到現在可以自信參展、和各國廠商打交道，吳欣蓓表示，外語能力是關鍵力，慶幸自己做了正確選擇，來到文大進學唸書，得以讓她外語能力與品牌專業兼具。



吳欣蓓高職唸美容美髮科，曾經在台北市東區沙龍實習，每天看著貴婦名媛出入，當時還沒十八歲的她就體認到，如果繼續待在這一行，頂多也就是成為一家髮廊的老闆。高職畢業後，有企圖心的她想要拓展職涯版圖，選擇到義大利服裝品牌當銷售人員。初入行，缺乏經驗，每個月替三十個假人模特兒搭配服裝，維持櫥窗新穎陳設，這是辛苦的工作，卻也讓主管看到她的美感能力，給她機會分析銷售資料，進而有機會出國採購下單。



出國採購時，只要能精準判斷顧客喜歡的服裝款式，外語能力不是必然條件，然而吳欣蓓敏銳地發現，外語能力不佳會影響社交、專業表現。有次，服務客人時碰到美國回來的華人，她很想為客人服務，卻無法用英文溝通，她警覺缺乏外語溝通力，有專業也難以發揮，便決定要加強從小就沒打好基礎的英語能力。



吳欣蓓毅然決然辭掉三年資歷的工作，選擇就讀文大推廣部進修學士班。英文課程扎實完整是吸引她的主因。第一天上課，國中以後就沒有碰英文的她鴨子聽雷，瞠目結舌。但既然已經破釜沉舟辭職來念書，她逼著自己講英語，跟上老師的全英語互動，在一周六堂英語課的扎實訓練下，自然而然融入課堂氣氛。後來，廠商看到吳欣蓓的履歷，主動應聘她擔任採購，這份工作一年有兩個月要出國採購，用中學，學中用，她的英語能力就在學用間不斷加強，每次出差回來，學習英文的動力又變得更強，她的工作表現也一再獲得公司主管肯定。



文大進學的語文課是小班制，強調聽說讀寫的應用能力，吳欣蓓透過學習，掌握語文作為溝通工具的訣竅，「去泰國採購時，要講泰國口音的英文，對方就聽得懂我在說甚麼。去法國時，英文要帶點巴黎人的上揚語氣，有浪漫的感覺，彼此的隔閡就打破了。｣這些溝通竅門除了是她雙魚座的敏銳觀察，也是在課堂上和老師互動學到的社交力和應變力，都轉化為可以帶著走的職場競爭力。



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訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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