監控系統變聰明 結合物聯網生活更便利



(中央社訊息服務20170807 11:00:46)為提升國內視訊監控產業導入智慧影像分析技術能力，資策會智慧網通系統研究所(智通所)導入智慧影像分析，建立自主軟體技術，促成視訊監控設備系統廠商建立大規模物聯網影像處理技術，協助國內保全、監控與智慧商務業者，在遠端監看、雲端儲存與簡單的動態事件偵測與通知外，提升事件偵測可靠度、標註影片資訊、協助影片搜尋檢索、人員動作辨識，提升應用解決方案之服務價值。



資策會智通所已於106年3月邀集國內業者成立「智慧影像物聯產業聯盟」，期望協助業界建立自主軟體技術，促成視訊監控設備系統廠商建立大規模物聯網影像處理技術，提升產品價值與競爭力。在經濟部技術處科技專案的支持下，資策會智通所於7月27日假集思交通部國際會議中心3樓舉行「人工智慧影像物聯應用研討會」。



資策會智通所何文楨副所長於7月27日致詞時表示「近年科技的發展強調於智能發展以及人性化的應用，因此將智慧城市運用人工智慧及與物聯網結合，建構城市發展的智慧環境，將是未來技術發展的主要方向。」為此，資策會智通所將結合影像感知裝置、雲端運算以及深度學習分析，全方位協助業界提升我國產業全球競爭優勢。



此次研討會聚焦於人工智慧影像物聯應用，除了主辦單位資策會智通所以「智己造AI DIY服務平台」為主題，展示完整的深度學習服務平台，整合國際開源的深度學習模型、訓練資料集。同時邀請國內智慧影像主要業者前線媒體、奇偶科技、台灣NEC、集雅科技等業界專家擔任講者，分享最新智慧影像技術。現場也展示首次公開VR攝影機、精準商務投放、動態影像人臉辨識及自動將文字轉為影片的產製平台等與人工智慧影像相關的服務，充分展現國內業者拓展人工智慧影像市場的實力。



此外，值得一提的是，資策會智通所的「智己造AI DIY服務平台」技術提供完整的深度學習服務平台，整合國際開源的深度學習模型、訓練資料集。使用者不須熟悉AI及機器學習(Machine Learning)，只需透過智己造平台UI界面，上傳欲訓練之資料集，便可輕鬆打造出專屬於自己的人工智慧產品。



智慧影像應用可結合不同產業的技術元素，所涵蓋的領域包羅萬象，而結合雲端、大數據以及虛擬實境等技術在產業的發展潛力將倍受期待。期望藉由「智慧影像物聯產業聯盟」整合集結我國智慧影像相關業者之能量，驅動全新的商業服務模式與生活型態的改變，以開拓新競爭力與商業契機。



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