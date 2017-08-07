樂齡學習經營婚姻與家人關係 為家庭增添幸福



(中央社訊息服務20170807 10:52:12)超過半世紀的人生歷程，樂齡者還能學甚麼?高雄市政府教育局家庭教育中心針對50歲以上樂齡者，假大寮樂齡中心辦理「關係加溫，航向樂齡」系列課程，邀請中心種子教師莊訓當校長、沈素雲、簡秀雯、許家芬及黃敏玲老師共同帶領，透過課程及演練，引領學員為自己的中老年婚姻注入幸福能量，也拓展新交友圈，並習得健康老化的知能，學員們於8月4日完成連續五週的學習，學員反應熱絡，結束時全場鼓譟:「再多上一個月啦!」「捨不得結束，會『毋甘』啦!」。



「關係加溫，航向樂齡」系列課程設計「拼貼幸福時光」、「人生酸甘甜」、「EQ總動員」、「關係一點通」與「快樂練功房」等五個主題，講師運用短講、微電影、體驗活動、小組討論等方式，以及婚姻長河、時間餡餅圖、感恩卡、情緒卡、正向卡等教學素材，帶領學員學習傾聽、自我表達，及自主規劃幸福時光，並從共同回顧婚姻歷程中，進而學習他人生活智慧；學員也經由課程練習情緒管理與正向思考，再學習如何將溝通技巧、同理心、愛的語言落實於家庭中；最後，發想未來築夢計畫，也針對健康議題分享運動方法，讓學員能增進家人關係，營造美好、幸福的家庭氣氛。



課程中講師與學員互動活潑，教學相長，莊訓當校長分享在教學過程中，他也從樂齡學員身上學習很多東西。期待與祝福樂齡學員參與課程後，能實際改善與配偶、家人間的相處，也為自己未來著上鮮豔色彩。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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