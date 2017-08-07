動手寫程式 新鮮人快一步找到工作



(中央社訊息服務20170807 10:58:46)目前的產業現況，企業對於有動手實作能力的新鮮人有很高的需求。教育部技職司長楊玉惠表示，擁有專業技能與實作能力的社會新鮮人，起薪三萬起跳，遠高於平均薪資，而且根據經驗，大學生「動手實作能力」愈高的，起薪愈高。 馬來西亞學生楊禮忠，畢業於銘傳大學資訊工程學系，在大學時期就積極參與校外實習，並且務實動手進行程式開發能力培養。正因為他具備了專業技能以及實作能力，所以在畢業前就順利獲得精英電腦聘用，擔任MIS的工作。影音：https://www.youtube.com/watch?v=T5ksQlJE5R4&feature=youtu.be



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