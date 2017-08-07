大葉大學視傳系「如膠幻影」雙個展 一德洋樓展出



(中央社訊息服務20170807 10:56:52)大葉大學〈Da-Yeh University〉視覺傳達設計學系「如膠幻影－－穿越時空的光、影對話」雙個展，8月1日至9月15日在台中市政府歷史建築一德洋樓(林懋陽故居)登場，展出鄧婉玲的攝影作品以及蕭媛之的膠彩創作。



曾獲中部美術展膠彩第二名的大葉大學視傳系講師蕭媛之指出，藝術創作本身有很多地方與感情的表現類似，比如膠彩內斂的特質，需要時間的厚度，慢慢堆疊顏料，在堆疊顏料時，也需要有耐心的等待顏料全乾，才能夠再上另外一層顏料，如同感情一樣需要時間的經營與延續。展覽取名為「如膠幻影」，「膠」、「影」分別呼應二樓展出的膠彩和一樓展出的攝影，另一方面，這些藝術創作傳達著人與人之間的各種情感，有的如膠似漆，有的變化無常、如虛實幻影，每件作品都經過時間的厚度，沉澱出的藝術可能性。



蕭媛之認為，花卉草樹雖然安靜不語，卻以它們獨特的姿態靜靜訴說真情深意，她以植物形色為符碼，表現花卉植物的花語意涵，例如：畫作「百年好合」與百合花連結，象徵愛情的美好結局；畫作「悄悄告訴你」以擬人化的方式刻畫仙人掌科的彩雲閣植物，暗示男與女之間的悄悄話，如同愛情發展中的進行式；畫作「綻放的喜悅」描繪台灣原生海濱植物穗花棋盤腳樹，有著綻放的花朵與結實累累的果實，象徵世代傳承與多子多孫。此外，具有秉性剛強、祥和可親氣質的石斛蘭，在許多國家被作為代表父親之花，適逢父親節前夕，她特別展出石斛蘭畫作，感謝父親在創作路上的鼓勵與支持。



視傳系助理教授鄧婉玲表示，她利用鏡頭下的線條、光影、空間、影像，創作出一連串的對話，是影像與空間的對話，也是創作者與人的對話。作品「勇者」是她對父親的崇敬與詮釋；「相遇」系列是一連串尋覓情感的過程；而「世界大同」則是跨越東西方的最終期待。此次特別選在歷史建築一德洋樓展出，置身在這個特殊的藝文空間，別有一番風情，歡迎大家來體驗一場充滿知性的感官之旅與心靈饗宴。



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