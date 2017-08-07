卑南螢火蟲電影院完美落幕



(中央社訊息服務20170807 10:52:36)由文化部影視局及國立台東生活美學館主辦的「106年電影藝術分享計畫―螢火蟲電影院」在5日下午6點30分起，在卑南鄉的煙草間集貨處與卑南鄉公所聯合舉辦盛大的露天電影院活動。現場人數眾多，據當晚現場工作人員提供的資訊，約有三百多名觀眾參與了當晚的活動，十分熱鬧。



活動當晚內容相當豐富，卑南鄉公所準備了一部七分多鐘的紀錄短片，影片內容記錄了當地遭受去年尼伯特颱風重創後的悲痛，和當地居民以及外界人士協助重造家園的過程。卑南鄉公所表示，非常感謝一路走來所有幫忙的人，也在影片內特別因應父親節，感謝父親們的辛勞。為當晚的活動增添了感恩與惜福等令人動容的意義。



除了電影以及短片之外，卑南鄉公所也提供了250份的雞排給觀賞電影的民眾。除此之外，還有許多獎品讓民眾參與摸彩的活動。當晚的民眾有吃也有拿，非常幸福。當天訪問到的民眾也表示，希望明年依然有像螢火蟲電影院這樣適合全家一起參加的活動，讓年輕一輩的小孩們也能體驗早時全村一起在露天下看電影的熱鬧。



卑南場次的螢火蟲電影院完美的落幕，當晚場內不時傳來大人及小孩的笑聲。爆米花飄散，夏季的炎熱也被開闊場地不是吹來的涼風給吹散，讓當晚並不會使人感到煩悶。許多來參加活動的民眾也非常喜歡當晚的電影。文化部影視局和台東生活美學館所舉辦的花東場次營火蟲電影院，也即將在下一場海端場次結束旅程。如果還未體驗到螢火蟲電影院的特的熱情的民眾，也可以在8月8日參與海端場次的螢火蟲電影院喔!(廣告)



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