大葉大學英語系經驗分享 學長談創業甘苦



(中央社訊息服務20170807 10:51:06)大葉大學〈Da-Yeh University〉英語學系大四生陳觀宇今年五月成立東方思路文創有限公司，六月開設義杯飲料大葉店，系上特別邀請他與學弟妹分享創業經驗，鼓勵學生們把握大學時間，累積實力與經驗。



東方思路文創董事長、義杯飲料大葉店代理店長陳觀宇表示，他大三開始想創業，他從學校教學卓越計畫舉辦的微型創業創新競賽出發，與同學共組「ALSA創意整合行銷工作室」，辦理各式文創活動，也和波曼妮雅時尚內衣執行長侯俊夫等傑出校友組成的大葉大學創業圓夢協會，一起推動創業交流工作坊。



陳觀宇指出，創業包含很多面向，他光是跑公司申請就花了八個月，期間不只是辦理營業登記、申請商標等事宜，還需要尋找合適的辦公空間、規劃品牌設計、處理會計稅務等，資訊掌握也是創業能否成功的一大關鍵。



陳觀宇鼓勵學弟妹們，公司每一個職位都是值得學習與挑戰的，比如業務不是搶生意而已，也是內與外的溝通橋樑，同時要扮演好防火牆的角色，避免把不適合的客人帶進來。未來如果有學弟妹想創業，他樂於提供協助，也歡迎學弟妹到他的公司工讀或是實習。



英語學系主任陳俊福說，英語系的就業出路相當廣，不只是從事教學、翻譯或文化工作，也能投入觀光服務、國際商務等領域，陳觀宇同學大學期間積極參加扶英計畫、海外志工等活動，熱心公共事務，從中累積經驗與人脈，因此能一圓創業夢，相信透過他的分享，有助於學弟妹思考自己的職涯發展。



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