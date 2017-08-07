劉克倫「陶學之路」彰化生活美學館登場



(中央社訊息服務20170807 10:43:47)國立彰化生活美學館為提倡藝術普及化，即日起至8月20日止，舉辦「劉克倫陶學之路-返鄉」特展，歡迎民眾前往該館參觀。陶藝家劉克倫為彰化縣二林人，回顧其學陶之路，最早是民國84年在唐彥忍老師處學手拉坏，做茶盤、茶壺、茶杯、花器，也在陳雪枝老師學池坊流插花，原想可以自己做花器。可惜沒天分，經常腰痠背痛，只好棄陶從畫。誰知幾年後習畫的陳文彥老師開始玩手捏陶，又引起他棄畫從陶的動機。從陳老師啟蒙，再到潘俊任老師處精益求精，至今18年。



劉老師8年前自學校退休，退休前為自己的「陶學之路」，申請第一場個展。迄今已是第四場個展。手捏作品細緻，產生速度慢，每隔一陣子才覺得有作品可以展現。但未曾在故鄉申請展覽，可能是近鄉情怯吧！今年終於提起勇氣在故鄉展出，分享給故鄉人欣賞。



說到茶壺，一般人談的大多是手拉坯的圓壺，但是手捏壺的成形完全不受限制，常有讓人驚艷的形狀，成形的方式也令人百思不解。現今手工、手作已蔚為主流，每件手捏作品均有其獨創性，就算是相同的樹段壺，壺身或斜、或扭、或扁都各有特色，沒有一件是相同。因為取法大自然，造型靈感特別多，細觀一草一木、一蟲一果，都可以用陶土表現。手捏不需要大場地，需要的工具也很少，隨時一方小桌就可以創作，只要一雙手，和一個熱愛捏陶的腦袋。創作中新構思泉源湧現，也是這幾年作者最快樂的事。



此次展出內容除了手捏茶具、還有花器，結合池坊插花的構思，讓花器更多樣化。陶土雕塑是做壺之餘放鬆的創作，雕塑沒有太多限制，所以看到什麼就做什麼，仿木雕、石刻、自然景觀都可以創作。



為了嘉惠故鄉人，劉老師此次返鄉展覽，與故鄉人分享，期待得到更多指教，並排定現場手捏成壺的展演，時間分別在8月5日、6日、12日、13日，當日上午10：00~12：00，下午2：00~4：00如需作者現場導覽者亦可以請事先預約，預約電話0910-510771劉老師；在此，誠摯的邀請各界人士一起遨遊這美好的藝術領域，共同陶醉於陶壺繽紛的世界。



請把握展覽期間前來觀賞。相關資訊請電洽該館服務臺(04)7222729-303或逕上美學館官網查詢:http：//www.chcsec.gov.tw。(廣告)



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