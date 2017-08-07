美軍停用陸製無人機 指有網路安全漏洞中央社 (2017-08-07 11:18)
（中央社記者張謙香港2017年8月7日電）陸媒報導，中國大陸無人機生產商大疆創新確認了美國陸軍停用大疆生產無人機的消息，並正嘗試聯繫對方，了解相關情況。
外電日前報導，美國陸軍已下令停用所有大疆生產的無人機，指這些產品存在「網路安全性漏洞」。
南方都市報今天報導，大疆方面確認了此事。
大疆表示，美國陸軍方面並未就停用一事與大疆進行過任何溝通；大疆暫時並不了解消息所說的「網路漏洞」的具體含義。
報導指出，大疆方面對美國陸軍不事先和他們商量就直接下禁令的做法表示驚訝和失望。
據報導，大疆表示，將與美國軍方聯繫，以確認備忘錄的情況，並了解「網路漏洞」的具體含義。但截至目前，他們還未得到美國方面任何回覆。
報導找到一份外媒發布的美國陸軍備忘錄，備忘錄落款時間為8月2日，標題為「停止使用大疆創新無人機系統」。
總部設在大陸深圳的大疆創新，專事生產無人機，是全球無人機的主要生產商。
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