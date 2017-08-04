第17屆金視獎頒獎典禮地方優良節目紛奪大獎。（圖／葉政勳攝 , 2017.08.04）

象徵有線電視最高榮譽的「第17屆金視獎」，今（4）日舉辦頒獎典禮，盼藉獎項鼓勵有線電視業者，製播優良地方性節目，同時也推廣民眾使用公用頻道，本屆共計有48家有線電視系統、340件合格作品參賽。今年更邀請知名主播夫妻檔岑永康和張珮珊擔任主持人。

文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君，致詞為典禮揭開序幕，她表示，能夠參加頒獎典禮非常榮幸，也肯定每一家電視公司對文化產業的貢獻，徐宜君說：「希望大家能秉持一起努力的精神，把各地發生的故事，呈現給全世界。」她最後也擔任頒獎人，將壓軸大獎「年度系統躍進獎」，頒給群健有線電視股份有限公司。

今年的開場頒獎嘉賓，邀請到曾以《在台灣的故事》，奪下金鐘獎「最佳行腳節目主持人獎」的姚淳耀擔任頒獎人。「多元關懷節目獎」由《翻轉‧銀世代》奪得，節目內容以鏡頭帶領觀眾，一起看見銀髮世代故事，得獎人感性表示：「節目主旨探討的是，每個人都會變老，但想怎麼變老？很開心這樣的議題，能透過節目被大眾看見。」「綜合資訊節目獎」則由探討教育議題的《校傲屏東》奪得。

資深媒體人、民視主播胡婉玲，也「回娘家」頒獎，笑說：「我之前也得過金視獎，今天回來頒獎感覺特別不一樣，具有傳承的意義。」由她頒發的「採訪獎」，由王昭聖、金芸亘、王子瑜的《關鍵探索》奪下，該節目探討許多被大眾忽略的議題，藉由媒體的在地性深入報導，也因此獲得評審青睞奪下大獎。

「主持人獎」由林宥君以《小跟班去哪玩》奪得，該節目記錄下許多珍貴的在地觀點，努力喚起人們關懷地方的心。「地方新聞節目主播獎」則由李昀臻奪得，她一上台就與岑永康和張珮珊熱情互動，原來彼此是新聞台的老戰友，如今各自在不同地方打拚，一同為新聞努力，她發表得獎感言時特別感謝家人，讓她可以沒有後顧之憂，努力為新聞奮鬥。

曾獲卓越新聞獎的TVBS主播莊開文，今天也擔任頒獎人，她所頒發的「地方新聞節目獎」由中嘉（吉隆）新聞奪得，得獎者笑說奪該獎項4次，其實壓力很大，但也非常開心能獲得評審支持。「專題報導節目獎」由《打狗週記》奪下，節目記錄高雄故事，盼透過鏡頭讓觀眾一起關注高雄，面對轉型與進步的同時，所面臨的挑戰，深度內容最終獲得評審認同獲獎。「公共論壇節目獎」則由《臺南新聲‧鄉親踹共》奪得，該節目透過理性討論，讓公共議題獲得重視。「地方文史節目獎」則由知名導演曹瑞原頒獎，並由關懷台灣文化產業的《島嶼藝象》奪得。

因為《花甲男孩轉大人》爆紅的資深演員蔡振南，今天也難得擔任頒獎人，他頒的2個獎項「社區服務獎」、「創新服務獎」，分別由北健有線電視股份有限公司、南天有線電視股份有限公司獲得。「公用頻道經營獎」則由聯禾有線電視股份有限公司奪下。

除了透過頒獎鼓勵電視公司，頒獎典禮也穿插精彩表演，開場由「台灣街舞之光」Formosa Crew，融合各種舞風，動感演出。歌手朱俐靜也特別現身演唱《存在的力量》等歌曲，為典禮掀起高潮，她開心表示，很喜歡參加頒獎典禮，因為能聽到許多努力的故事。壓軸表演則是由金曲獎「最佳演唱組合獎」的張三李四熱唱為典禮高潮推上高峰，透過關心社會議題的歌曲，與金視獎的主題相呼應。

第17屆金視獎「得獎名單」如下：

多元關懷節目獎：《翻轉‧銀世代》（參賽單位：新永安有線電視股份有限公司）

綜合資訊節目獎：《校傲屏東》（參賽單位：觀昇有線電視股份有限公司）

採訪獎：王昭聖、金芸亘、王子瑜《關鍵探索》（報名單位：中投有線電視股份有限公司）

主持人獎：林宥君《小跟班去哪玩》（報名單位：大屯有線電視股份有限公司）

地方新聞節目主播獎：李昀臻／凱擘大台北數位新聞（報名單位：新台北有線電視股份有限公司）

地方新聞節目獎：中嘉（吉隆）新聞（參賽單位：吉隆有線電視股份有限公司）

專題報導節目獎：《打狗週記》（參賽單位：慶聯有線電視股份有限公司）

公共論壇節目獎：《臺南新聲‧鄉親踹共》（參賽單位：新永安有線電視股份有限公司）

地方文史節目獎：《島嶼藝象》（參賽單位：大屯有線電視股份有限公司）

企編獎：王貞心、李佳珊、吳向品《雲開‧這片土地》（報名單位：佳聯有線電視股份有限公司）

攝影獎：許富添《打狗週記》（報名單位：慶聯有線電視股份有限公司）

社區服務獎：北健有線電視股份有限公司（報名單位：北健有線電視股份有限公司）

公用頻道經營獎：聯禾有線電視股份有限公司（報名單位：聯禾有線電視股份有限公司）

創新服務獎：南天有線電視股份有限公司

個人表現獎：從缺

年度系統躍進獎：群健有線電視股份有限公司公司

第17屆金視獎頒獎典禮地方優良節目紛奪大獎。（圖／葉政勳攝 , 2017.08.04）