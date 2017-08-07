（中央社台北7日電）中國大陸近年房價高漲，偷闢面積的行為層出不窮。但重慶近日竟傳出一棟32層的大廈，位於一樓其中一戶只有15坪的屋主，竟然偷挖出多達90坪地下室自用，造成住戶人心惶惶，深怕大樓倒塌。



據上游新聞－重慶晨報6日報導，這棟大廈位於重慶市巴南區，劉姓住戶拿出手機拍攝的影片指出，11棟一樓1-3室的房子只有50平方公尺（約15坪），卻挖出7個房間共300平方公尺（約90坪）的地下室。



這樣的情況讓這棟樓很多住戶很擔心，怕大廈被挖塌。



6日上午，1-3室房門虛掩，有兩名工人正在施工。進入房間後發現，工人剛剛將房屋客廳位置的地面用水泥封好，水泥還未乾透。發覺有陌生人進門，兩名工人立刻趕人，並將門鎖死。



據多名住戶指出，從2016年3月開始，就發現這家偷偷開挖地下室，在此期間多次向物業管理經理反映，但未見效果。



有住戶指出，在1-3室屋主挖地下室的這段時間內，因房屋結構改變，導致11棟樓牆體和地面多處出現裂口，甚至有住戶家的室內牆體也出現多處裂口。



根據現場觀察，在1-3室外牆附近，確實能發現不少牆壁裂痕，旁邊1-4室的外牆也能看到明顯的裂痕。



報導指出，前幾天正巧裝修工人將門敞開，幾名樓上住戶路過，好奇地看了一眼，才發現這地下竟「別有洞天」。



「這麼大的工程，真的讓樓上的屋主很害怕。」劉姓住戶表示，據估算這間地下室大約有300平方公尺、有7個房間，地板、牆面等基裝已初步完成，並安裝3台新購置的冷氣。



報導指出，11棟的住戶集體要求1-3室屋主將地下室回填，對方卻說他們可以去告。



5日，11棟的住戶向巴南區規劃局反映此事，規劃局表示，將要求停止施工。當天，規劃部門就在1-3室門上貼出了2017年第600號通知—責令停止違法建設通知書。但住戶說，通知書當晚就被撕掉。



「現在只是將地面用水泥糊住，來敷衍我們這些業主，根本沒有回填。」住戶表示，安全隱憂依舊存在。



不少住戶還說，真正讓他們害怕的是，現在不少其他棟一樓的屋主也開始仿效，準備開挖地下室，「畢竟可以多出這麼大的面積，不少人都心動了。」1060807