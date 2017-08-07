日本女星吹石一惠於2015年與福山雅治結婚後，終於在去年底升格人母，但是她產後急復出，更在今年5月就現身螢光幕代言點心廣告，意外遭到福山雅治的粉絲批評。

「福山嫂」吹石一惠在去年當媽後快速復工，今年3月先是為節目擔任旁白，之後又接拍廣告，上月則是出席觀光冰品工廠的剪綵活動，已經恢復窈窕體態，雖然鮮少在螢光幕前談及老公與小孩的話題，但是老公的粉絲似乎不太領情，依然毒舌批評吹石一惠：「有會賺錢的老公，根本不缺錢，有必要生完小孩就復出嗎？」等類似的話語。

而日本演藝圈的相關人員透露，因為吹石一惠是事務所公司的一姊，受到公司栽培的她當然希望趕快復工回報公司，所以才會這麼快出現在鏡頭前。