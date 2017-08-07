▲曹佑寧與輔大校花鍾蕙羽公開放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）

23歲曹佑寧因電影《KANO》成名，高挑、帥氣的外型吸引不少女粉絲，感情生活備受關注。去年9月與交往2年的D奶小模江柔璇分手，卻被爆出劈腿輔大校花鍾蕙羽，對此兩人皆未承認、回應。

如今小倆口撇開劈腿傳聞，女方在instagram上大方分享甜蜜照片，兩人不時穿情侶裝，也甜蜜的又親又抱，藏不住熱戀中的愛火。

▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽分享親親照放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）

▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽撇劈腿傳聞公開放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）

▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽撇劈腿傳聞公開放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）

擔任過《大學生了沒》班底的鍾蕙羽已從輔大生命科學系畢業，在校時曾拍攝過「輔大年曆女孩」，也是該校的校花。

身材養眼的她經常在instagram分享穿搭照，今年6月開始陸續po出與曹佑寧的閃照，朋友也留言表示「終於公開了！」、「祝福你們～要幸福。」撇開當初遭傳劈腿的陰影，公開戀情。

▲鍾蕙羽4月時僅分享「男友視角」閃照，未曝光曹佑寧。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）

▲鍾蕙羽4月時僅分享「男友視角」閃照，未曝光曹佑寧。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）