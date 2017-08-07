圖／撇劈腿風波 曹佑寧與輔大校花公開親又抱NOWnews今日新聞 (2017-08-07 10:41)
23歲曹佑寧因電影《KANO》成名，高挑、帥氣的外型吸引不少女粉絲，感情生活備受關注。去年9月與交往2年的D奶小模江柔璇分手，卻被爆出劈腿輔大校花鍾蕙羽，對此兩人皆未承認、回應。
如今小倆口撇開劈腿傳聞，女方在instagram上大方分享甜蜜照片，兩人不時穿情侶裝，也甜蜜的又親又抱，藏不住熱戀中的愛火。
▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽分享親親照放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）
▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽撇劈腿傳聞公開放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）
▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽撇劈腿傳聞公開放閃。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）
擔任過《大學生了沒》班底的鍾蕙羽已從輔大生命科學系畢業，在校時曾拍攝過「輔大年曆女孩」，也是該校的校花。
身材養眼的她經常在instagram分享穿搭照，今年6月開始陸續po出與曹佑寧的閃照，朋友也留言表示「終於公開了！」、「祝福你們～要幸福。」撇開當初遭傳劈腿的陰影，公開戀情。
▲鍾蕙羽4月時僅分享「男友視角」閃照，未曝光曹佑寧。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）
▲鍾蕙羽4月時僅分享「男友視角」閃照，未曝光曹佑寧。（圖／翻攝自instagram，2017.08.07）
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