▲張宇順利產下兒子蹦蹦。（圖／翻攝自臉書，2017.08.07）

現年31歲的「美女主播」張宇，昨（6）日在臉書透露已於美國生下兒子「蹦蹦」，與網友一同分享新生命誕生的喜悅。但有部分網友卻酸張宇，「生美國寶寶成就達成」，對此她則澄清，是因為娘家就在洛杉磯才會到美國生寶寶。

據《自由時報》報導，張宇表示並非刻意到美國生寶寶，而是娘家就在洛杉磯，家人、親戚能就近照顧，爸媽也可以在第一時間抱到外孫，更說網友的評論不會影響心情。

張宇今（7）日也在臉書寫下「親餵初體驗」，表示看到兒子嗷嗷待哺的模樣，顧不得傷口疼痛也想盡全力餵飽兒子，笑說：「總覺得兒子有飯吃比較重要，什麼變形啊、醜啊、痛啊，不是這麼重要了吧。」展現為母則強的一面。

▲張宇分享親餵兒子喜悅。（圖／翻攝自臉書，2017.08.07）

初次升格當媽的張宇，在臉書透露對於寶寶全心全意的呵護，更感性寫下：「我喜歡餵寶寶的親密感，全世界都是安靜的，只有我們母子倆連在一起而已。」也PO出兒子吃飽後睡著的可愛模樣，不少當媽的網友也深深有感：「親餵真的是最美好的一刻。」