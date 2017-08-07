不甩網友酸生「美國寶寶」 張宇喜曝「親餵初體驗」NOWnews今日新聞 (2017-08-07 10:45)
現年31歲的「美女主播」張宇，昨（6）日在臉書透露已於美國生下兒子「蹦蹦」，與網友一同分享新生命誕生的喜悅。但有部分網友卻酸張宇，「生美國寶寶成就達成」，對此她則澄清，是因為娘家就在洛杉磯才會到美國生寶寶。
據《自由時報》報導，張宇表示並非刻意到美國生寶寶，而是娘家就在洛杉磯，家人、親戚能就近照顧，爸媽也可以在第一時間抱到外孫，更說網友的評論不會影響心情。
張宇今（7）日也在臉書寫下「親餵初體驗」，表示看到兒子嗷嗷待哺的模樣，顧不得傷口疼痛也想盡全力餵飽兒子，笑說：「總覺得兒子有飯吃比較重要，什麼變形啊、醜啊、痛啊，不是這麼重要了吧。」展現為母則強的一面。
▲張宇分享親餵兒子喜悅。（圖／翻攝自臉書，2017.08.07）
初次升格當媽的張宇，在臉書透露對於寶寶全心全意的呵護，更感性寫下：「我喜歡餵寶寶的親密感，全世界都是安靜的，只有我們母子倆連在一起而已。」也PO出兒子吃飽後睡著的可愛模樣，不少當媽的網友也深深有感：「親餵真的是最美好的一刻。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- FOREVER 鋒愛華無毒抗菌橡膠砧板(中)
- 【Kinohimitsu】鑽石級男仕膠原蛋白飲x2盒(16入/盒 共32瓶)
- EASTPAK-Flask肩背包-Plume Blue
- Dogeared paradise found 銀豆幸運牛角墜Y字型長銀色項鍊
- EASTPAK-PaddedPak'R後背包-Waves
- ROYAL DAMON羅亞戴蒙 精品鋼筆(E)
- 【日本Propolinse】季節限定櫻花蜂膠漱口水(600mlX5)
- ☆開運陶源☆10 inch聚寶盆 圓滿甕 聚寶罐 結晶釉瓷器
- 【象印】*1.9L*桌上型不鏽鋼保溫瓶(SH-HB19)
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 熱情沸騰 情侶項鍊
九把刀霸氣護愛周亭羽 「其實媽媽並沒有不喜歡她」【NOWnews今日新聞】
不甩網友酸生「美國寶寶」 張宇喜曝「親餵初體驗」【NOWnews今日新聞】
酒空版雅婷？ 比基尼豪爽曬F罩杯渾圓巨乳【NOWnews今日新聞】
Makiyo賣房求生 自認「過去的我已死」【NOWnews今日新聞】
蔡瑞雪淘汰轉進「普通班」 仍有望在韓國出道【NOWnews今日新聞】