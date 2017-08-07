（中央社台北7日電）中國大陸外交部長王毅6日晚上在菲律賓會見南韓外長康京和，再度表達反對部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德），並希望南韓為消除雙邊關係發展的「攔路虎」、「絆腳石」作出努力。



康京和則表示，南韓臨時部署薩德系統完全是為了應對北韓不斷發射飛彈的威脅，「最終是否部署要取決於環評結果」。



康京和說，上月初韓中兩國元首在柏林會晤，就推動韓中關係改善達成重要共識。南韓希望與中方保持溝通，努力解決兩國關係中存在的難題，推動兩國關係取得實質性改善。



聯合國安理會昨天凌晨無異議通過第2371號決議，對北韓兩度發射洲際彈道飛彈實施嚴厲經濟制裁後，王毅昨晚在菲律賓馬尼拉出席東亞合作系列外長會期間，會見康京和。此前，王毅也與北韓外長李勇浩會面。



中新社報導，王毅表示，中韓作為近鄰和半島事務重要方，保持溝通十分必要。南韓總統文在寅就任後曾表示願意照顧彼此正當關切，盡最大努力改善兩國關係。但近日韓方倉促宣布同美方協商部署剩餘的薩德系統飛彈發射車，「給雙邊關係改善勢頭潑了冷水。」



王毅強調，部署薩德超出南韓正當防衛需求，損害中國大陸戰略安全利益，不是鄰國相處之道，也不是戰略夥伴應有之義。希望南韓政府看清問題的本質以及對韓方帶來的危害，切實做出符合南韓根本利益的明智選擇，為消除中韓關係發展的「攔路虎」、「絆腳石」作出努力。



報導指出，雙方就當前半島局勢交換意見。王毅表示，希望有關方面保持克制，謹慎權衡利弊，避免採取導致緊張局勢輪番升級的行為，為恢復和談創造條件。希望南韓認真考慮中方提出的「雙暫停」倡議。1060807