每年到了燥熱的夏天，走入山水的擁抱是旅人一個最佳的選擇，而中國大陸的武夷山是個理想的地點。武夷山的「丹霞地貌」地形，造就了獨特的地理景觀，奇峰連綿、拔地竄出、是旅人寄情山林好去處。而泛舟在九曲溪，更是欣賞武夷奇峰的最意情境。









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武夷山在1999年被聯合國登錄為世界自然及人文遺產，是中國福建省一個5A級的著名風景區，素有「碧水丹山」的美譽，難怪古人會讚嘆是「奇秀甲東南」的自然美景。









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武夷山的靈性在於水，尤其乘竹筏於九曲溪上，飽覽山清水秀的武夷連峰，更有「九曲雲霧煮山青，一溪洗破旅人愁，江上清風何能最？武夷茗茶詩境悠」的自在無憂。









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武夷山的絕妙山水自古有名，有所謂的「三三六六」之勝。三三得九，是指迂迴曲繞於武夷連峰的九曲溪。六六為三十六，是指錯落在九曲溪、雲陽河之間的36奇峰。這裡有山有水，而「山傍水而青，水依山而曲」的山水相依、相得益彰，是造成武夷山光水色，彼此交融的風景特色。









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一溪九曲青山悠

武夷山的靈性在於水之美，其中得代表是九曲溪。武夷山得著名景點如大王峰、玉女峰、天遊峰都分布在九曲溪兩岸。九曲溪水流繞著青山，形成九段，有時候「山轉水盡疑無路，柳暗花明又一景」的樂趣。每一段都是風景，因此很多電影拍攝也會在此取景，像四曲處是大陸戲劇「西遊記」，在此拍攝小白龍出世的地方。









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在九曲溪泛舟是很有名氣，坐竹筏在河上漂流，從九曲到一曲順流而下，只見那鬱綠山林映著丹山白雲、美不勝收。有時兩旁有猿猴跳躍，真像李白詩：「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的快感。









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坐在竹筏上泛舟時，最美是聽船夫吟唱當地歌謠。像武夷民歌「阿哥阿妹一條心，手絹送情歌，歌無妹名不中斷...」歌聲悠揚有韻，讓旅客飽聽耳福。有時喝杯船上泡好的茗茶，吃一塊武夷茶點，看兩岸的山水靜移，這是旅遊最暢快的事。









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武夷名山多清秀

唐朝劉禹錫說：「山不在高，有仙則名，水不在深，有龍則靈」，武夷山水正是如此。九曲溪不深，但水清石幽。武夷山不高，但奇峰秀麗成為特色。在武夷36峰中，大王峰最具有帝王之象。大王峰海拔530米，位在進入九曲溪口的北面，是武夷第一峰。









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大王峰又名紗帽岩、天柱峰，因為是山形如帝王紗帽，有王者威儀而得名。山勢上豐下削，從九曲溪另一彎看，象擎天巨柱，氣勢磅礡，在武夷36峰最為壯觀，有「仙壑王」稱號。









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玉女峰是武夷山最秀麗的山。玉女峰位在九曲溪的二曲溪南邊，因為山形像婷婷玉立的少女而得名。玉女峰突兀挺拔在溪邊，高約數十丈，岩壁光滑如玉，岩頂又長滿花卉，好像插在髮髻上。乘坐竹筏從水上看玉女峰，好像一位頭插山花迎面而來，這是玉女峰風采神韻得最美寫照。









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天遊峰高408.8米，寬有680米，號稱亞洲最大一塊石壁。因為岩上有一條條雨水沖刷痕跡，又名「曬布岩」。天遊峰獨高出四周山峰，九曲溪三面環繞，每當晴天山青時，九曲美景盡收眼底，有時雲霧繚繞，四周山頭隱約浮出雲海，真是美極了。









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在雲陽河這端的山壁上有兩塊巨石，每塊岩石約有丈寬，略呈方形，遠遠看響兩個老人頭部，面帶笑容歡迎著來武夷山的遊客，像古代「和合二仙」-寒山、拾得和尚，有如「樂看世人無盡愁，肚容笑罵也無憂」得自在，這是著名的「和合二仙迎賓石」。









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武夷名茶大紅袍

大紅袍是武夷岩茶中的名茶，傳說是仙鶴從蓬萊仙島叼來茶種，放在天心寺的山壁上，自古以來上貢給皇帝品茗，故名「貢茶」。又說該茶樹治好皇帝得病，所以皇上賜給茶樹大紅袍而得名。大紅袍目前僅存四株，生長在天心寺600多米的岩壁上，是非常珍貴。而山區有著名的武夷岩茶的栽種，這是中國著名的茶區，而最大集散市場是武夷山市。









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帝王儀式祭武夷

傳說「武夷君」是古代閩越當地一個貴族，因為厭惡政治鬥爭的紛擾，於是率領族人到武夷山區開發，非常有建樹，因此當地人尊成為「武夷王」。是掌管閩越境地的山神，現在武夷山區居民，都會用帝王儀式祭拜武夷君。









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有人說：「山的雄偉，沒有雲霧是不現險峻。溪壑之幽，沒有泉水就缺靈性」。因此，一座山能有山水交融，更能顯現出大自然的靈性創作，而武夷山就是有山光水色得名山，登天遊峰可見山之美，坐船九曲溪可賞水之秀，來一趟武夷山，將讓你有心靈飽滿的收穫。