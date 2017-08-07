【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】今年度臺南市永康區衛生所分別於5月12日至8月11日及5月17日至8月9日在社區辦理2班長者健康體能促進班，課程中除辦理相關健康宣導及運動課程外，106年7月12日也安排一堂親子相框DIY課程，同時邀請幼兒園小朋友前來和長輩共同DIY，衛生所人員同時教導長者自製營養健康甜點「黑糖燕麥糕」長輩，以及小朋友都一起開心品嚐甜點，最後也安排長輩和小朋友們一起跳健康操，活動結束後長輩還留下來詢問甜點製作方式及原料的採購等，溫馨感性！參加長輩表示，「可以和小朋友一起DIY，真的很有趣！」為活動畫上圓滿句點。永康區是臺南市人口數最多的行政區，根據統計資料顯示，至105年底永康區老年人口數占全區總人口9.2%，65歲以上人口有21,084人。永康區衛生所表示，如何提供長者更適切的服務，是我們共同努力的目標。當日幼兒園小朋友也開心的帶著自己手做的成品返回幼兒園，看著長幼互動開心的樣子，相信必定能在心中留下美好的回憶。永康區衛生所表示，健促班課程除了健康知識宣導及體能增強課程外，此類型DIY課程長輩的滿意度及參與度也都非常好，透過各面向學習課程也可增強長輩的知能，延緩腦部退化，增加行動力，以期達到活躍老化、在地老化的目標。