DIY一起來 長幼都開心！大成報 (2017-08-07 01:02)
永康區是臺南市人口數最多的行政區，根據統計資料顯示，至105年底永康區老年人口數占全區總人口9.2%，65歲以上人口有21,084人。永康區衛生所表示，如何提供長者更適切的服務，是我們共同努力的目標。
當日幼兒園小朋友也開心的帶著自己手做的成品返回幼兒園，看著長幼互動開心的樣子，相信必定能在心中留下美好的回憶。永康區衛生所表示，健促班課程除了健康知識宣導及體能增強課程外，此類型DIY課程長輩的滿意度及參與度也都非常好，透過各面向學習課程也可增強長輩的知能，延緩腦部退化，增加行動力，以期達到活躍老化、在地老化的目標。
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