貿協、肯信媒合 臺鹽與越南天鈺盟威集團策略聯盟大成報 (2017-08-07 01:09)
臺鹽董事長陳啓昱、天鈺盟威集團法人代表許麗秀近日簽署合作意向書，建立策略聯盟；天鈺盟威集團將引進臺鹽公司的優質保養、保健品進入越南市場；而臺鹽的保養、保健品歷來獲獎無數，獲越南通路商天鈺盟威集團青睞，引進越南市場。
據了解，臺鹽及天鈺盟威都是當地指標性企業，看好臺鹽公司堅強的研發能力、嚴謹的品質控管以及信譽品牌保證，天鈺盟威集團初期將引進臺鹽公司深受兩岸華人喜愛的保養及保健生技產品，進入越南市場；未來不排除增加更多的合作選項，希望透過雙品牌的核心價值結盟，提供給消費者更優質的選擇。
臺鹽董事長陳啓昱表示，這是臺鹽繼泰國之後，另一個南向跨國合作案，臺鹽保養品獲獎無數，旗下綠迷雅「光燦透白」和「晶鑽麗妍」系列產品，甫從歐洲勇奪品質評鑑Mon de Selection雙料特金獎並入圍評審獎，另「優青素膠原藤黃果膠囊」榮獲銀獎，都是品質最佳保證；透過這次結盟，臺鹽保養及保健品，將在越南全國數百個實體店面銷售，期待未來可以共創佳績。
天鈺盟威集團總裁讚臺鹽公司開發商品獨具慧眼， 不但領先市場推出享譽國際的綠迷雅膠原蛋白系列產品，且擁有自己的研發團隊不斷開發新品，都是臺鹽產品擁有心佔率的實力展現。業者表示，這次合作將為天鈺盟威既有的百萬會員引進來自臺灣的保養、保健高端產品，進而享受更健康、美麗的人生。
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