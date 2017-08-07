（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國敘利亞獨立調查委員會成員戴蓬特（Carla Del Ponte）今天表示，她準備辭去這個調查工作，因為這個機構「一事無成」。



法新社報導，戴蓬特在瑞士「展望報」（Blick）今天登出的訪問裡說：「我感到沮喪，我放棄了；我已寫好我的辭呈，過幾天就會寄出。」



70歲的戴蓬特是瑞士人，曾參與前南斯拉夫及盧安達的戰爭罪調查，並自2012年9月起加入聯合國的敘利亞國際調查委員會，調查2011年3月敘利亞爆發反政府示威及後來演變成內戰後，當地所發生的侵害人權與戰爭罪行。敘利亞內戰至今已造成超過33萬人死亡。



法新社指出，儘管敘利亞調查委員會已公布至少12份關於戰爭罪行的報告，但調查人員卻從未能進入敘利亞，只能倚靠近4600份來自當地及日內瓦的訪談、照片、醫療紀錄及其他所能找到的資料。



戴蓬特表示，她沒法再待在這個一事無成的委員會，還指控聯合國安理會的成員「不想實踐正義」。



她說：「起初有好有壞－反對派是好的一方，政府是壞的一方；但到了今天，敘利亞各方都是壞的一方，阿塞德政府幹了令人髮指的罪行並使用化武，反抗軍現在則全是極端與恐怖分子。」



路透社引述瑞士國家通訊社「瑞士新聞社」（SDA）報導，指聯合國的敘利亞國際調查委員會成員戴蓬特今天表示要退出委員會，因為少了來自聯合國安理會的政治支持，讓調查工作變得不可能實現。



戴蓬特說：「我們看到在敘利亞所發生的事，我卻從未在盧安達或前南斯拉夫見過，真的是場巨大的悲劇，不幸的是我們還沒有戰爭罪行的特別法庭來處理。」



戴蓬特曾於2013年5月宣稱，聯合國強烈懷疑敘利亞的反抗軍使用沙林毒氣，震驚西方社會。她若退出，敘利亞調查委員會將只剩巴西籍的人權專家賓涅洛（Paulo Sergio Pinheiro）及另一美國專家2人。（譯者：中央社陳亦偉）1060807