（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國副總統彭斯今天憤怒駁斥「紐約時報」暗示他有意在2020年競選總統的報導，批評這篇文章「荒謬」和「絕對不正確」，並譴責這種說法「可恥和令人反感」。



彭斯（Mike Pence）發布聲明說：「這篇文章中的說法絕對不正確，這只是媒體分裂這個政府的最新企圖。」



紐約時報（New York Times）這則報導說，由於總統川普的政府上任以來狀況頻頻，包括因為去年大選與俄羅斯串通案遭到調查，促使包括彭斯在內的部分共和黨人推動為2020年大選成立「影子競選團隊」，就好像川普已與此事無關。



報導暗示，彭斯是共和黨中一批「政治機會主義者」的「帶頭大哥」，如果共和黨在明年的期中選舉受重挫，而川普遭怪罪是罪魁禍首，他們將準備採取行動，而且彭斯的多位顧問「已向共和黨金主暗示，如果川普不再參選，他計畫競選」總統。



不過，彭斯痛批這則報導是「假新聞」，並表示他的整個團隊都聚焦推動川普的施政計畫，以及希望川普2020年順利連任。他說：「任何與此相反的暗示既好笑又荒謬。」



紐時還指出，彭斯不只有完整的政治行程表，而且開創了自己獨立的權力基礎，包括名為「偉大美國委員會」（Great America Committee）的政治募款團體，因而鞏固了他身為川普接班人的地位。



此外，彭斯上周訪問東歐時，一再針對俄羅斯發表鷹派言論，與川普的公開談話大異其趣。



白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）今天也批評對彭斯的相關揣測。她在美國廣播公司電視網（ABC）的「本週」節目（This Week）表示，川普「計畫成為兩任總統」，她對彭斯將成立自身「影子競選團隊」一事「毫不擔憂」。



康威又說：「絕對沒錯，副總統要為2020年作好準備，他要連任副總統。」1060807