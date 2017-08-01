王子邱勝翊與曾之喬專訪。（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

曾之喬（喬喬）與王子邱勝翊主演《稍息立正我愛你》首播收視亮眼，王子誇下海口破４要與喬喬共浴，今（6）日劇組在西門町舉行握手會，王子在近6百名劇迷面前加碼要演員們一起洗「全員鴛鴦浴」。其實，對於外界說的好成績，王子卻認為不夠，他希望可以更好。接受專訪時，喬喬都忍不住笑他「你跟邱澤一樣！太久沒有拍台灣電視劇了。」台灣已經不像「當年」一樣常常能破2，甚至破6。

像個老前輩似的提起「當年」，曾之喬確實出道的早，2002年她還只是14歲的國中生時就與劉品言以女子組合「Sweety」出道，不僅出道年資久，喬喬的內心也像個老前輩一般，雖然是當紅演員，但內心卻很怕被崇拜，粉絲給予的尖叫聲，她也認為受不起。

「看我每次都一臉尷尬，搞得粉絲也不知道該不該尖叫。」喬喬趁說話空檔吃了些蛋糕，她回憶自己的學生時期，邊上課邊趕工作相當忙碌，曾被同學酸言酸語的攻擊，她也司空見慣，「我從小就是很自我的人。」她說的輕鬆。

▲曾之喬（右三）、邱勝翊（右四）出席《稍息立正我愛你》集氣握手會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.08.06）

▲邱勝翊（左）、曾之喬出席偶像劇《稍息立正我愛你》握手會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.08.06）

喬喬自認學生時期不是靠美貌取勝，她說：「在學校我算是個邊緣人物。」而王子則是貨真價實偶像劇般的風雲人物，高中時期不僅是田徑隊，更代表學校「出征」，常拿下好成績而上台領獎，超越偶像劇由同學傳情書的老梗，王子的「信差」進階為班導師。加入節目「模范棒棒堂」後光芒更是掩蓋不了，卻也引來不必要的麻煩。

不知道怎麼被知道自己的座位，某天王子發現夜間部的學生留了紙條對他嗆聲「聽說你在日間部很囂張，小心一點，不要太『暢秋』（囂張）。」王子說自己真的有點害怕，誠實的笑說：「我就有點小心。」一旁的喬喬也邊笑邊點頭說：「你這是對的！」

▲王子邱勝翊（左）與曾之喬日前接受專訪。（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

王子進節目不久，便累積了許多粉絲，當時被稱為「十萬大軍」。高人氣沒有讓王子因此自滿，他依然時時擔心自己被討厭，心思意外的細膩，他說自己是學校的康樂股長，「一向不與人為敵。」喬喬解析或許是「從小受歡迎，所以一有人不喜歡他，他就會特別在意。」

但或許是戲中角色幾乎都是又帥又酷的樣子，讓王子時常遭到外界誤會很難搞，甚至有工作人員透露一開始以為王子很難帶，但在拍攝幕後花絮時發現，他意外的是個「搞笑咖」，但他本人也不否認自己確實「毛很多」。

▲王子（左）與曾之喬皆在學生時期出道。（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

兩人皆從團體出道，王子因為粉絲多經常被排在團體中間的位置，「被說為什麼每次都是我。」也不是一、兩次聽到這種抱怨，但他總是認為「這就是我的機會，我就應該好好表現。」

喬喬則是會自動閃到邊邊的人，「不跟別人爭」是她的生存之道，她從不比誰的衣服好看、誰的戲份有多少，誰應該站在哪個位置、誰的版面有多大，「有多少籌碼就做好就好。」說完她也笑說，時常因為這種與世無爭的心態遭工作人員念「你就女主角，站邊邊幹嘛！」

她也因此認真反省過，這樣的個性，「某種程度好像也是企圖心不夠。」今年她期許自己「要更愛現一點！」

▲「不跟別人爭」是曾之喬的生存之道。（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

▲曾之喬期許自己今年「要更愛現一點！」（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

個性迥然不同，王子坦白的說，在兩人首次合作戲劇《愛上巧克力》時，因為喬喬剪了一頭像男孩子的短髮，所以「完全不想找她聊天。」沒想到不久後，劇組南下宣傳，兩人有緣份的坐在一起，一聊便打開話匣子。

王子當時心想「沒想到她懂我的感覺！」因此對喬喬掏心掏肺，這時候的喬喬心裡卻是想著「哇！這個男人話怎麼這麼多！」

▲王子（左）與喬喬認識6年，專訪時回憶初次見面情景。（圖／記者林柏年攝，2017.8.01）

相隔6年，在專訪中不難看出兩人的好默契，不時幫對方接話，也常迸出幾句「他／她就是這樣。」這次合體主演《稍息立正我愛你》，由於劇中兩人第一次見面時，喬喬就必須「卡通式」的看王子看到愣住，記者問了一題八卦的「是否有真的擦出火花？」喬喬誇張的笑說「誰會真的這樣！」接著認真地表示，除了靠演技，想要增添浪漫氛圍，配樂、打光、鏡頭都是必須的。

王子更說出「魔鬼藏在細節裡」，原以為他只是想了個「梗」要在專訪中說出來，但接著才了解，原來他已經不像以往演戲一樣，只當個單純的演員。他利用空閒時間，學了剪接、學了攝影，這讓他更了解畫面的拍攝、運用，也讓他懂了一部劇真正的「魔鬼」正是在這些細節中。

▲王子親自剪了4分多鐘的感謝花絮。

他更用工作人員拍攝的側拍，以及藝人朋友們分享該劇的片花為素材，親自剪出一支4分多鐘的花絮，讓喬喬忍不住稱讚「用心無價，太可貴，真心謝謝！」

兩人為戲接受專訪、拍攝、直播超過20次，但看得出每次皆用心準備，也感受的出來兩人珍惜每次宣傳機會，或許這就是兩人從學生時期出道，走到如今也依然受到許多粉絲愛戴的原因。