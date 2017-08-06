▲D.L的首波單曲〈單向人生〉，引起許多人一致好評。（圖／海蝶提供 , 2017.08.06）

最近一位名為D.L的歌手推出首波單曲〈單向人生〉，MV運用3D的技術，僅有一張動態人臉，加上陌生又熟悉的溫柔嗓音，引起網路上、電台DJ、及各路藝人紛紛猜測D.L到底是誰？從網路的留言中，有人猜黎明、費玉清、王識賢以及呼聲最高的劉德華！網友還發揮出推理本能，分析誰是D.L，引起各界討論。

D.L的首波單曲〈單向人生〉這首歌描述人生的心情，經歷過奮不顧身，來到一個生命情緒釋然的狀態。當D.L在進錄音室錄製這首歌時，他特別關上錄音室中的燈光，在黑暗的空間完成這首歌曲，之後他打開了錄音室的門又被大家發現他紅了眼眶出來，他透露：「其實在錄音室唱完第一次後，在黑暗中聽到自己繃繃的心跳聲，人生好多的起伏回憶忽然一股腦湧上來，就忍不住哽咽了。」

而在MV公開後沒多久，便引起網友熱烈討論，紛紛猜測這位「D.L 」會是誰？有人說是羅大佑，也有人說是王識賢，更有網友篤定的說，一定是羅時豐啦！而官方公開的照片似乎暗示了答案，謎底呼之欲出，真正的答案也即將在8/10揭曉！

▲神秘新人「D.L」演唱的歌曲〈單向人生〉，在網路引起熱烈討論。（圖／海蝶提供 , 2017.08.06）