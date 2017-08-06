神祕新人發片 引起各界猜測：到底是誰？NOWnews今日新聞 (2017-08-06 22:30)
最近一位名為D.L的歌手推出首波單曲〈單向人生〉，MV運用3D的技術，僅有一張動態人臉，加上陌生又熟悉的溫柔嗓音，引起網路上、電台DJ、及各路藝人紛紛猜測D.L到底是誰？從網路的留言中，有人猜黎明、費玉清、王識賢以及呼聲最高的劉德華！網友還發揮出推理本能，分析誰是D.L，引起各界討論。
D.L的首波單曲〈單向人生〉這首歌描述人生的心情，經歷過奮不顧身，來到一個生命情緒釋然的狀態。當D.L在進錄音室錄製這首歌時，他特別關上錄音室中的燈光，在黑暗的空間完成這首歌曲，之後他打開了錄音室的門又被大家發現他紅了眼眶出來，他透露：「其實在錄音室唱完第一次後，在黑暗中聽到自己繃繃的心跳聲，人生好多的起伏回憶忽然一股腦湧上來，就忍不住哽咽了。」
而在MV公開後沒多久，便引起網友熱烈討論，紛紛猜測這位「D.L 」會是誰？有人說是羅大佑，也有人說是王識賢，更有網友篤定的說，一定是羅時豐啦！而官方公開的照片似乎暗示了答案，謎底呼之欲出，真正的答案也即將在8/10揭曉！
▲神秘新人「D.L」演唱的歌曲〈單向人生〉，在網路引起熱烈討論。（圖／海蝶提供 , 2017.08.06）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lena 外套．Kitty 外套．net 外套．厚外套．兒童 防風 外套．mOmma 外套．atlas 外套．Levis 外套．Lucky 外套．CHICA 外套．gore-TEX 外套．Timberland 外套．ROSE 外套．nike 防風 外套．LABU 外套．休閒西裝外套．Lee 羽絨外套．asics 外套．ECO 外套．nike 外套．旅狐外套．軍裝外套．PLUS. 外套．agnes 外套．voyya 外套．miffy 外套．ibs 羽絨外套．舖棉外套．迷彩外套．JoYcE 外套
- 【SONY】FDR-AXP55 投影4K攝影機(公司貨)
- 太星電工 LED燈泡E27/15W/白光(12入) A615W*12
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】少女情懷-項鍊(NK0697)
- SPORTONE X-SPACE 20吋21速 SHIMANO指撥小徑車
- ZiwiPeak巔峰 93%鮮肉無穀貓主食罐 ＊鯖魚羊肉＊85g-24件組
- EASTPAK-PaddedPak’R後背包-CAM KHAKI
- aaronation - 85L皇家山 大容量登山背包 - 二色可選8330
- 【福茂唱片】(海頓/交響曲全集（古樂限量版）（35CD）)
- EASTPAK-PaddedPak'R後背包-Tatenda
- CHANEL 經典BOY系列羊皮黑釦壓邊釦式卡夾零錢包(藍/黑)
不甩網友酸生「美國寶寶」 張宇喜曝「親餵初體驗」【NOWnews今日新聞】
酒空版雅婷？ 比基尼豪爽曬F罩杯渾圓巨乳【NOWnews今日新聞】
《一家人》導演陳俊任癌症過世 生前敬業邊化療邊導戲【NOWnews今日新聞】
Makiyo賣房求生 自認「過去的我已死」【NOWnews今日新聞】
蔡瑞雪淘汰轉進「普通班」 仍有望在韓國出道【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》