（中央社舊金山6日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）決定向中國大陸官員低頭，移除能繞過網路審查的app。這凸顯美國科技公司在擴大事業版圖的同時，若還想堅持原則，將陷入兩難處境。



法新社報導，面對有意掌控網路內容的政府，矽谷科技公司要維護人權和言論自由的價值，想在二者間取得平衡面臨難題。



蘋果不顧反對聲浪，本週承認已刪除所謂的虛擬私有網路（VPN）app。



蘋果執行長庫克（Tim Cook）在財報電話會議上表示：「我們不希望刪除app，但就像其他國家一樣，我們要遵守開展業務國家的法律。」



「我們希望隨著時間推移，限制能夠逐漸放寬，因為創新真的需要合作和溝通的自由，我知道這是當地的主要重點。」



美國科技顧問公司恩德勒集團（Enderle Group）分析師恩德勒（Rob Enderle）說：「相信千禧世代真的希望企業可以更主動保護人民的權利和言論自由。」



大陸網友多年來使用國外VPN服務，翻過阻擋臉書和推特等網站的「防火長城」上網限制。



國際特赦組織（Amnesty International）在部落格貼文表示：「如果其他公司也仿效蘋果，中國網友很快就會很難自由上網取得資訊。」



微軟（Microsoft）在大陸經營事業20多年，一直遵守政府立下的規定。



谷歌（Google）則為對抗審查制度和支持網路隱私權，7年前將搜尋引擎退出大陸市場，這種行為相當罕見。



恩德勒提到這個作法的代價時說：「谷歌選擇起身離開，所以現在他們在中國沒有影響力。」



然而，蘋果在中國刪除虛擬私有網路app，可能會衝高由谷歌開發的Android軟體所支持對手裝置的人氣。Android裝置用戶可從非官方商店取得翻牆app。（譯者：中央社陳昱婷）1060806