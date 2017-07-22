歐陽妮妮不再胖！ 凹腰辣露馬甲線NOWnews今日新聞 (2017-08-06 22:10)
藝人歐陽妮妮告別過去「胖女神」封號，這陣子勤奮健身，追求好身材。她今（6）日在IG大秀馬甲線，辣翻一堆粉絲，直喊「女神太犯規」！
照片中，只見歐陽妮妮戴著黑色運動帽，壓低帽沿，站在整片鏡子前的她凹腰擠線條，和過去嫩白小肚肚不同，馬甲線相當清晰，卻又保有一絲少女的青春氣息，相當令人遐想。歐陽妮妮發文寫下，「Morning work out」看來，為了追求完美曲線，她付出相當多的努力。
▲歐陽妮妮瘦身有成，線條超吸睛。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書，2017.07.22）
粉絲見狀，大讚妮妮好身材，「So Sexy！」、「身材真好！」、「完美女神！」、「那曲線美到不思議！」、「那肚子有肌肉！」、「美到太犯規！」短短一天吸引近三萬人按讚。
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