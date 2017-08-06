台製遊戲東津萌米穗姬 將新增遊戲場景中央社 (2017-08-06 22:30)
遊戲作品「東津萌米－穗姬」透過擬人化角色與遊戲故事的進行讓玩家體驗農活樂趣。希萌創意行銷公司創辦人楊家宇6日表示，下半年遊戲將新增角色與遊戲場景。圖為將新增的遊戲場景屏東「萬金聖母聖殿」。（希萌創意提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月6日
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