曾成功推動「高捷少女」、「迷路小瑪」等擬人化角色融入生活的作品，幕後團隊「希萌創意行銷公司」創辦人楊家宇6日說，公司經營的遊戲「東津萌米－穗姬」，下半年將加入新角色。圖為將新增的角色之一，「修女」。（希萌創意提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月6日