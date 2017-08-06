高捷少女團隊新推遊戲 年底新增角色中央社 (2017-08-06 22:30)
曾成功推動「高捷少女」、「迷路小瑪」等擬人化角色融入生活的作品，幕後團隊「希萌創意行銷公司」創辦人楊家宇6日說，公司經營的遊戲「東津萌米－穗姬」，下半年將加入新角色。圖為將新增的角色之一，「修女」。（希萌創意提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月6日
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