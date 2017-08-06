Ivy爆陳國華「只有三分鐘」 衛斯理遭兒告狀吃炸雞NOWnews今日新聞 (2017-08-06 21:31)
三位人妻藝人Ivy、朱芯儀、Mei上節目《小燕有約》，爆料各自老公在家都是壞奶爸。日前剛三度蜜月的Ivy，本來想跟老公陳國華藉南法之旅再拚「老三」，不料睡夢中遭竊壞興致，整整四天沒有手機，無法對外聯繫。Mei聞言笑說，「沒有手機很好啊，妳現在應該是受孕的狀態！」Ivy秒回，「那也只有三分鐘，三分鐘以後要幹嘛？」
朱芯儀表示，自己每一餐都下廚，幾乎不讓兒子吃垃圾食物，但是有次工作完，問兒子今天吃什麼？沒想到他一臉快哭模樣，回說，「爸爸帶我去吃炸雞，我有說我不要吃，但爸爸還是帶我去吃！」老公衛斯理聽到，相當緊張，「不是叫你不要講嗎？」兒子聽完又回，「不行啊！媽媽會罵我啊！」朱芯儀講完，現場笑成一團。
▲朱芯儀說老公都讓小孩吃炸雞。（圖／《小燕有約》提供，2017.08.06）
說到垃圾食物，Ivy跟Mei也表示，老公最令自己無法接受的NG行為，就是為了方便給小孩吃垃圾食物。Mei提及老公阿弟不喜歡女兒吃垃圾食物，擔心她才國小三年級，萬一因為這樣長胸部怎麼辦？但是夫妻兩人，最常給小孩吃垃圾食物的就是他，記得有一次工作晚回家，問小孩今天吃什麼，女兒還沒說話只打嗝，她瞬間知道吃了炸雞，立刻怒問老公：「你是嫌女兒胸部太小了是不是？」
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