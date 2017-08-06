▲王大陸主演的《鮫珠傳》，在北京舉行首映禮。（圖／當樂娛樂，2017.08.06）

正在趕拍古裝愛情劇《狼殿下》的王大陸，連月來在劇組專心拍戲，已經很久沒見到家人和朋友們，適逢8月8日父親節，他特地邀請爸媽和親朋好友到北京，並且包下IMAX廳共300多個座位，跟大家一起觀賞他主演的電影《鮫珠傳》，順道為爸爸慶祝父親節。

據悉，圈內合作過的好友簡廷芮及張立東，不畏風雨飛至北京到場力挺，「高能少年團」的團友王俊凱、劉昊然、董子健等人也義氣相挺，大夥兒一碰面，現場歡樂氣氛猶如同樂會，足見眾人的好感情。

電影《鮫珠傳》也在6日於北京舉辦首映禮，王大陸在片中飾演飛賊泥空空，第一次挑戰武打戲，表現亮眼。他提前一個月進組訓練，每天學習武打動作，早上8點就和十幾個武行的兄弟，繞著影視城晨跑不喊辛苦。

製片方也請來《神鬼傳奇》的化妝特效團隊、知名視效團隊Base FX（《變形金剛4》《星球大戰：原力覺醒》等特效製作）和VHQ（《狼圖騰》）為影片加持，希望讓觀眾享受不一樣的觀影體驗。